Caso Tatiana Tramacere, l’avvocato di Dragos Gheromescu: “Nessun maltrattamento dal 30enne”

Nessun maltrattamento ai danni di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò (Lecce) il 24 novembre scorso e ritrovata giovedì 4 dicembre nella mansarda del 30enne Dragos Gheromescu. A ribadirlo a LaPresse è l’avvocato Angelo Greco, difensore del 30enne.

“Dragos – spiega – è stato totalmente esaustivo dinanzi ai Carabinieri quando è stato ascoltato nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre. Ha reso la sua versione dei fatti non come indagato, ma come persona informata sui fatti e quindi obbligata a dire la verità. Non c’è stato alcun maltrattamento, alcuna malnutrizione”.

Il padre della ragazza ha definito sua figlia sofferente e senza forze quando è stata ritrovata, al termine di quello che viene considerato un allontanamento volontario. “Se ha avuto un mancamento – aggiunge l’avvocato – andrebbe ricondotto probabilmente allo stress dovuto alla tensione del momento. La situazione in quelle ore a Nardò era molto tesa, fuori dall’abitazione c’erano tante persone che gridavano”.

Ancora da chiarire il motivo per il quale Tatiana avrebbe voluto allontanarsi dai suoi familiari e conoscenti nascondendosi per giorni in casa del 30enne, senza dare notizie di sé: “Non lo conosciamo, sappiamo soltanto che voleva cambiare aria e ha trovato in Dragos e nella sua dimora un luogo in cui staccare”, conferma l’avvocato.