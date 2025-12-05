Tatiana Tramacere, in un video la ragazza con l'amico Dragos la sera in cui è sparita

C’è un video dei carabinieri di Lecce datato 24 novembre poco dopo le 20:50 che ritrae Tatiana Tramacere – la 27enne di Nardò, nel Leccese, di cui non si avevano notizie proprio da quella sera – insieme a Dragos Ioan Gheormescu, l’amico che aveva affittato la mansarda in cui la giovane è stata ritrovata ieri sera. Nelle immagini, di cui LaPresse è possesso, si vedono i due giovani tranquilli e sottobraccio mentre entrano nella palazzina dalla quale Tatiana è rimasta nei giorni in cui non si è avuta n otizia di lei.