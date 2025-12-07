Ambrogini d’Oro 2025, Sala ricorda Ramy e premia 42 personalità a Milano

Si apre con l’opera dell’attivista Cristina Donati Meyer in ricordo di Ramy e si chiude con le ragioni del sindaco nel premiare anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile. Cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro questa mattina al Teatro Dal Verme di Milano, dove il sindaco Beppe Sala e la presidente del consiglio comunale Irene Buscemi hanno conferito le benemerenze civiche a 42 personalità e realtà cittadine.

“Viviamo un’epoca difficile e molto incerta, giorni in cui sembra prevalere a tutti i livelli un senso di rassegnazione e di disimpegno che porta a un vero distacco dalla realtà, dai suoi problemi e dall’impegno per cercare di risolverli. In politica un segno evidente di questa crisi è l’astensionismo al voto, tendenza che appare inarrestabile e che mina nel profondo il significato della rappresentatività degli organi elettivi a qualunque livello”, ha detto il sindaco, specificando che “il Radiomobile dei carabinieri che oggi ha ricevuto l’Ambrogino è un corpo di polizia che ha una storia importante. Si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità”, le parole di Sala rispondendo a una domanda legata al caso Ramy, precisando inoltre che “continuo a pensare che la storia di Ramy comunque meriti giustizia e che la famiglia e la loro storia siano esemplari. Non voglio correre il rischio di classificare tra i buoni e i cattivi, gli uni e gli altri”.

Il capogruppo dei Verdi in Consiglio comunale a Milano, Tommaso Gorini, ha invece presenziato alla cerimonia indossato una maglietta con il volto di Ramy Elgami: “La scelta nasce dal fatto che c’è stata una commemorazione per Ramy al Corvetto – ha spiegato Gorini – a cui abbiamo partecipato noi consiglieri comunali dei Verdi ed eravamo gli unici rappresentanti delle istituzioni presenti”. “Il fratello di Ramy in quella occasione ci ha regalato questa maglietta e oggi ho deciso di indossarla per continuare a raccontare questa storia e portarla anche agli Ambrogini”, ha dichiarato il capogruppo, precisando che “non si tratta di un gesto polemico per l’Ambrogino al Nucleo radiomobile. Noi non abbiamo strumentalizzato questo premio ma abbiamo solo voluto portare la storia di Ramy qui”.

Tra i premiati anche la cantante Jo Squillo, cui è stato attribuito l’Ambrogino per il suo impegno a favore delle donne e contro la violenza. “È un riconoscimento che non va solo a me, ma a tutto l’impegno che ci abbiamo messo insieme alla nostra associazione che è la Onlus Wall of Dolls per non dimenticare tutte le donne che sono morte di femminicidio, ma soprattutto per impegnarci ancora di più con tutte le donne anche sopravvissute – ha spiegato la cantante –, spingiamo per un cambiamento culturale urgentissimo, per me è un dovere, essere artista significa questo, il dovere di impegnarsi in modo civile”.

Sul palco anche Christian Di Martino, l’agente della polizia di stato ferito con diverse coltellate durante un intervento. “Sono, emozionatissimo soprattutto perché questa è la città in cui lavoro, dove ho dato il massimo, per i cittadini e per cui faccio il mio dovere, è stato meraviglioso ed è molto emozionante – ha detto l’agente di polizia – Ringrazio il comune di Milano, la questura di Milano e tutta l’amministrazione”.

Tra i premiati inoltre il maratoneta olimpico Iliass Aouani. “Una bellissima emozione, chiaramente stare su questo palco è un qualcosa che presumo tante persone sognano di vivere nella propria vita e pensare che è un qualcosa che io non ho appositamente ricercato ma che mi sono trovato tra le mani, penso sia un qualcosa di veramente speciale quindi molto grato di tutto questo”. Tra i 42 insigniti figurano anche il giornalista Enrico Mentana, la Cgil milanese, rappresentata dal segretario generale Luca Stanzione e numerose associazioni del terzo settore.