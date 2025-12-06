Corleone, una donna di 78 anni uccide la figlia disabile e si toglie la vita

Una donna di 78 anni, Lucia Pecoraro, ha ucciso la figlia disabile Giuseppina Milone di 47 anni, e poi si è tolta la vita. La tragedia è avvenuta in una casa del centro storico di Corleone in provincia di Palermo. Otto mesi fa il marito infermiere era morto e la donna non sarebbe più stata in grado di badare alla figlia, affetta da grave disabilità. La figlia è stata strangolata con una corda con cui poi la madre si sarebbe impiccata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Il sindaco: “Erano persone per bene”

“Siamo profondamente addolorati e turbati da questa tragedia, tutta la comunità di Corleone è commossa per quanto successo alla famiglia Milone. Erano molto conosciuti e persone per bene“. Questo il commento sulla vicenda del sindaco di Corleone, Walter Rà. In un post su Fb, il primo cittadino ha poi scritto: “Un grave lutto ha colpito la nostra comunità con la scomparsa di due nostre concittadine. In questo triste momento, porgiamo il nostro più sentito cordoglio alle famiglie colpite dal dolore. Il Sindaco e la giunta, il Presidente del Consiglio ed il Consiglio Comunale tutto”.