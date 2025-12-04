Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 4 dicembre 2025

Ultima ora

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, procura indaga per istigazione al suicidio

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, procura indaga per istigazione al suicidio
Foto da Facebook Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Lecce
LaPresse
LaPresse

La Procura di Lecce, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, di Nardò. La giovane è sparita dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre e da allora non si hanno più sue notizie. Lo riportano i media locali. I carabinieri hanno sequestrato nelle scorse ore il cellulare del 30enne romeno Dragos, amico della ragazza. 

Diffusa sui social una foto della ragazza

A sporgere denuncia era stata la famiglia della giovane donna, seguita sui social da oltre 54mila follower per la pagina ‘Parole in evoluzione’. I carabinieri, già nei giorni successivi alla scomparsa , avevano acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. l Comune di Nardò e il Coordinamento provinciale della Protezione Civile di Lecce hanno postato sui propri social una foto della ragazza e la sua descrizione. 

© Riproduzione Riservata