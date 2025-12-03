Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, ancora senza esito le ricerche della donna

Ancora senza esito le ricerche di Tatiana Tramacere, la donna di 27 anni scomparsa da Nardò, in provincia di Lecce, da lunedì 24 novembre.

L’ultimo avvistamento

A sporgere denuncia era stata la famiglia della giovane donna, seguita sui social da oltre 54mila follower per la pagina ‘Parole in evoluzione’. I carabinieri, già nei giorni successivi alla scomparsa , avevano acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca per persone scomparse, allargandole a tutto il territorio nazionale. L’ultimo avvistamento della 27enne è stato nel pomeriggio del 24 novembre dopo essersi allontanata da casa.

Il Comune di Nardò e il Coordinamento provinciale della Protezione Civile di Lecce hanno postato sui propri social una foto della ragazza e la sua descrizione. Al momento della scomparsa, Tramacere indossava jeans e un cappotto di colore grigio. La ragazza è alta 155 centimetri, ha capelli lunghi e lisci di colore rosso e occhi azzurri.