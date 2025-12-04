Caporalato, 13 brand in inchieste moda: carabinieri da Prada, Gucci e Versace

Da Versace a Gucci, da Prada a Dolce & Gabbana, sono altri 13 i brand della moda di lusso coinvolti a vario a titolo nelle inchieste della Procura di Milano sul caporalato lungo le filiere del made in Italy.

Dall’alba fino alla sera di mercoledì il pubblico ministero Paolo Storari ha notificato con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro 13 ordini di consegna documenti ad altrettante case di moda spuntate nei fascicoli sugli opifici cinesi clandestini nel ruolo di committenti che affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori che operano violando le leggi sul lavoro e la sicurezza: si tratta di Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating.

La richiesta degli inquirenti: fornire i propri modelli organizzativi

In ogni atto la Procura indica i fornitori critici che sono già stati individuati dai militari nella filiera del brand, il numero di lavoratori rilevati in condizioni di sfruttamento e stato di bisogno e quali articoli del marchio siano stati trovati stoccati negli opifici, pronti per tornare alla casa madre ed essere immessi sul mercato. Allo stesso tempo gli inquirenti chiedono che siano le società di moda a fornire, per il momento spontaneamente, i propri modelli organizzativi di prevenzione e gli audit interni o commissionati ad advisor e consulenti e necessari, almeno sulla carta, a impedire la commissione dei reati.

Una formula ‘light’ per concedere il tempo ai marchi di eliminare i caporali dalle linee di produzione e ristrutturare appalti e subappalti senza incorrere nelle pesanti richieste di amministrazione giudiziaria, come avvenuto dal marzo 2024 in poi per Alviero Martini spa, Armani Operation, Manufacture Dior, Valentino Bags Lab, Loro Piana di Louis Vuitton, non indagate ma con l’ipotesi di aver agevolato colposamente e inconsapevolmente lo sfruttamento o, nelle ultime settimane, per Tod’s spa nell’inchiesta che la vede indagata con l’accusa di aver agito invece nella piena consapevolezza propria e dei propri manager che certificano le linee di produzione degli appaltatori. La mossa più ‘morbida’ sulle imprese delle Procura segue le polemiche delle scorse settimane con Tod’s e Diego Della Valle, che mercoledì davanti al gip Domenico Santoro per la richiesta di interdittiva pubblicitaria si sono detti invece disposti a collaborare con l’autorità giudiziaria per la “dignità” di tutti i lavoratori, ma potrebbe invece modificarsi con richieste di commissariamento e interdittive qualora i marchi non facessero nulla per modificare l’assetto attuale degli appalti e l’organizzazione del lavoro ritenuta illegale.

L’indagine nata da un fornitore cinese di Trezzano sul Naviglio

Che i casi scoperti dalla Procura di Milano nel settore moda non fossero isolati era noto sin dal primo provvedimento di ‘commissariamento’ su Alviero Martini spa, indagine nata da un fornitore cinese di Trezzano sul Naviglio, la Crocolux, in cui un 26enne del Bangladesh nel 2023 ha perso la vita al suo primo (presunto) giorno di lavoro in cui i datori tentarono di regolarizzarlo presso l’Inps dopo l’incidente letale. L’azienda sarebbe stata “appaltatrice anche di numerosi marchi del lusso mondiale” aveva fatto mettere a verbale già nel 2024 il direttore del prodotto di Alviero Martini. Durante le ultime 3 ispezioni condotte a novembre 2025 dagli investigatori dell’Arma in 3 opifici toscani al servizio della produzione (anche di) Tod’s, dove sono stati rinvenuti fino a 7 livelli di sub-appalto, sono state sequestrate invece borse dei marchi Madbag, Zegna, Saint Laurent, Cuoieria Fiorentina e Prada.

Le testimonianze dei lavoratori

Così come nelle testimonianze agli atti di un anno e mezzo di inchieste, più di un testimone ha riferito che l’azienda “dove lavoravo assemblava cinture dei noti marchi Zara, Diesel, Hugo Boss, Hugo Boss Orange che è la prima linea della Hugo Boss, Trussardi, Versace, Tommy Hilfiger, Gucci, Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Marlboro e Marlboro Classic, Replay, Levis” e “altre che al momento mi sfuggono”. Alcuni sono gli stessi brand raggiunti dalla richiesta di esibire documentazione e carteggi da parte del pm della Direzione distrettuale antimafia milanese. Del resto, dagli atti emerge come almeno dal 2015, più intensamente dal 2017, i carabinieri che si occupano di tutela del lavoro segnalassero le anomalie ai giudici e cioè che dentro laboratori-dormitorio abusivi a gestione cinese, che violano le più elementari regole di igiene e sicurezza e in materia di retribuzione, buste paga e orari di lavoro, si trovava sempre più spesso merce di pregiati marchi internazionali, prodotta a costi di poche decine di euro e rivenduta al dettaglio a diverse migliaia di euro con ricarichi anche del 10.000%. Fino alle inchieste sulla moda e alle misure di prevenzione disposte dal Tribunale di Milano in base al codice antimafia, nessun magistrato tuttavia aveva riavvolto il filo risalendo alla committenza finale del prodotto. È quella che il pm Storari ha definito più volte, nei convegni e nelle audizioni pubbliche a cui partecipa, come scelta di “politica giudiziaria”.