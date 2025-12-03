Ancona, donna trovata morta in casa: si cerca il marito

Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata trovata morta in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona. Irreperibile il marito, anche lui 50enne macedone. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Ancona. La coppia, a quanto si apprende, sarebbe tornata insieme dopo un periodo di separazione. Sono ora in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma. Lo scorso 12 aprile l’uomo, 50 anni e originario della Macedonia, tentò di aggredire la moglie in casa con l’uso di un’ascia, venendo poi arrestato dai militari. La signora si era rifugiata in camera. La donna raccontò di essere vittima di violenze da almeno un paio di anni.