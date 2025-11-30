Latina, arrestato presunto autore omicidio 36enne

Un uomo di 38 anni di origini indiane, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina perché ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale avvenuto, a Pontinia nella serata di ieri. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad opera dei Carabinieri della Compagnia unitamente a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina.

Il corpo rinvenuto davanti a un’abitazione isolata

I carabinieri di Pontinia, dopo una chiamata al 118, sono intervenuti sulla Strada della Torre, dove, davanti ad un’abitazione isolata, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni. Giunti sul posto i militari hanno ascoltato le dichiarazioni rese dai connazionali della vittima, presenti all’esterno dell’abitazione. Tra loro anche l’indagato, proprietario dell’immobile in cui la vittima era stata trovata morta, venendo così a sapere che era ospite di quest’ultimo da qualche mese.

Successivamente, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina, nonché militari specializzati del Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale, che hanno provveduto ad eseguire un accurato sopralluogo, nel corso del quale sono state repertate tracce di sangue sia all’esterno che all’interno dell’abitazione, nonché ulteriori elementi di prova. L’abitazione è stata sequestrata.

Sul posto è intervenuto il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nonché il medico legale che, all’esito di un’ispezione cadaverica ha riscontrato la presenza di una ferita alla testa. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autospia. Proseguono le indagini per delineare il contesto in cui è avvenuto il delitto e a stabilire il movente. Il 38enne è stato portato nel carcere di Latina.