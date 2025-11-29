Terrorismo, esercitazione a Fiumicino. Lamberti: “Prontezza e affiatamento valori aggiunti”

“Siamo qui per un’ulteriore ciclo di esercitazioni. Adesso la simulazione è quella dell’attacco terroristico. Sarà un’attività complessa, perché a seguito dell’attacco con ferimenti e la presenza di alcune vittime, le persone si asserraglieranno. Noi dovremo quindi testare la parte del soccorso, la parte della reazione, con l’intervento delle forze speciali con tutte le unità che vengono dalla città”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, commentando l’esercitazione anti-terrorismo svoltasi presso il terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. “Penso che questo sia molto importante – continua il prefetto della capitale – noi ci siamo trovati ad affrontare qui a Roma due grandissime emergenze. Parlo dell’esplosione del deposito di carburante e del crollo alla Torre dei Conti. Il lavoro che abbiamo fatto ci ha aiutato molto, perché al di là delle tecniche ci sta anche un discorso di prontezza delle comunicazioni e di affiatamento della squadra. E noi adesso lo vogliamo testare anche sotto il profilo della minaccia terroristica”. In questo senso, ribadisce Giannini, “dover agire nell’immediatezza, e farlo tra persone che lo hanno già provato e si conoscono, penso sia un valore aggiunto”. Accanto alla squadra coordinata dal prefetto anche i volontari della Croce Rossa, guidati da Francesco Pastorello, presidente del comitato dell’area metropolitana di Roma Capitale: “In un’ipotesi di questo tipo la Croce Rossa sarebbe attivata sotto il coordinamento di Ares 118, della Protezione Civile e della Prefettura per integrare il sistema ordinario dell’emergenza-urgenza, con i nostri volontari, le nostre ambulanze, le nostre strutture che potrebbero essere messe a disposizione per incrementare quelle che la struttura ordinaria ha già a disposizione”, ha spiegato, prima di ricordare come Croce Rossa abbia messo a disposizione, per l’esercitazione odierna, mezzi e truccatori al servizio delle comparse e dei soccorritori.