Manovra, a Roma corteo Usb contro “finanziaria di guerra” con Thunberg e Albanese

L’Unione sindacale di base scende in piazza a Roma per la manifestazione nazionale “contro la finanziaria di guerra” dopo lo sciopero generale di ieri. Decine di migliaia i manifestanti. Come alla manifestazione di Genova di ieri anche nel corteo di Roma l’attivista Greta Thunberg è scesa in piazza assieme alla Relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Thunberg e Albanese in testa al corteo con i Vigili del Fuoco a fare da cordone di solidarietà. In piazza anche Unione Democratica Arabo-Palestinese, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Osa. In testa al corteo anche una delegazione di ebrei newyorchesi della “Jews United Against Zionism”. I lavoratori del porto di Genova del Calp hanno accompagnato Thunberg anche alla manifestazione di venerdì e all’incontro di sabato mattina a Roma Tre con Albanese. Tante le bandiere della Palestina a sfilare in corteo e anche alcune del Venezuela dopo il recente precipitare dei rapporti tra il paese latino e gli Usa. Un corteo “per dire no al bellicismo ed alle politiche di riarmo, la fine di ogni complicità con Israele e del genocidio in Palestina” partito da Piazzale Ostiense e diretto a Piazza San Giovanni passando per il Colosseo. Tanti gli striscioni contro il governo israeliano ma anche contro quello italiano con Meloni e ministri accusati di complicità nel genocidio.