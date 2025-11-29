Greta Thunberg a Roma: “Meloni? Non mi appassiona molto”

Greta Thunberg è arrivata alla facoltà di Gurisprudenza dell’Università Roma Tre assieme all’attivista della Gobal Sumud Flotilla Thiago Avila e al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali per il convengo ‘Rebuild Justice-Ricostruire la gisutizia’. L’attivista è stata accolta dalla relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, e dalla standing ovation dell’aula magna. “Cosa penso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Non mi appassiona molto”, ha detto l’attivista ai cronisti a margine del convegno. Dopo la domanda, Thunberg è sembrata trattenere una risata con un sorriso per poi rispondere “not too fond”, “non mi appassiona molto”.