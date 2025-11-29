Accesso Archivi

Airbus, anche l’aereo del Papa rimane a terra in attesa del nuovo software

Papa Leone XIV, che è in viaggio apostolico in Turchia e Libano, viaggia a bordo di un charter Airbus A320neo della ITA Airways. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha spiegato che il componente necessario per aggiornare l’aereo è in viaggio verso Istanbul insieme al tecnico che lo installerà. Airbus venerdì ha annunciato di aver ordinato riparazioni immediate per 6.000 aerei della suo modello A320, dopo che un incidente occorso a un volo JetBlue ha rivelato che intense radiazioni solari possono corrompere dati critici dei comandi di volo.

