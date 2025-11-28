Omicidi Villa Pamphili, chiesto il giudizio immediato per Kaufmann

Processo senza passare per l’udienza preliminare. La Procura di Roma ha avanzato la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Francis Kaufmann, conosciuto anche con l’alias di Rexal Ford, ritenuto responsabile del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, entrambe trovate morte il 7 giugno scorso all’interno di Villa Pamphili. Il pubblico ministero Antonio Verdi, nell’ambito dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contesta al cittadino statunitense l’ipotesi di omicidio plurimo aggravato e l’occultamento dei corpi. Kaufmann, detenuto nel carcere romano di Rebibbia dopo l’estradizione dalla Grecia, ha scelto ancora una volta di non rispondere alle domande degli inquirenti. Durante diversi incontri con il giudice per le indagini preliminari e con il sostituto procuratore, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti era stata emessa anche una seconda ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Anastasia, che venne ritrovata a breve distanza dal corpo della figlia in una zona appartata del parco romano.

Nell’interrogatorio di garanzia in Grecia l’uomo si disse innocente

Le due vittime vennero ritrovate a meno di duecento metri l’una dall’altra. Dalle indagini è emerso che Kaufmann e Trofimova si sarebbero conosciuti a Malta dove la giovane, originaria della Siberia, si era trasferita per studiare l’inglese. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, davanti alla magistratura greca, Kaufmann si proclamò innocente affermando di “non aver ucciso nessuno” e non aggiunse ulteriori dettagli. Le indagini condotte dalla sezione omicidi della squadra mobile capitolina e coordinate dalla Procura proseguono anche sul filone relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti sotto forma di tax credit per alcuni progetti cinematografici ai quali Kaufmann avrebbe partecipato come regista.