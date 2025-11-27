Accesso Archivi

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann verso il giudizio immediato

Rexal Ford (alias di Francis Kauffmann), il 46enne accusato dei delitti di Villa Pamphili a Roma
È accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia neonata Andromeda, trovate morte lo scorso 7 giugno

La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia neonata Andromeda, trovate senza vita lo scorso 7 giugno nel parco di Villa Pamphili a Roma. Il pm della Procura della Repubblica della Capitale, Antonio Verdi, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contesta al cittadino statunitense californiano i reati di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Il delitto e le indagini

  • Il 7 giugno 2025 nel parco di Villa Pamphili, a Roma, vengono trovati i corpi senza vita di una giovane donna e di una bambina, successivamente identificate come Anastasia Trofimova (28 anni) e la figlia Andromeda. I cadaveri erano a poca distanza l’uno dall’altro, nascosti tra la vegetazione.
  • La Procura di Roma inquadra il caso come duplice omicidio volontario aggravato, con un solo indagato: Francis Kaufmann, cittadino statunitense noto anche con l’alias Rexal Ford. Le indagini hanno rivelato che era il compagno di Anastasia e il padre della bambina.
  • Kaufmann è stato rintracciato e arrestato in Grecia, sull’isola di Skiathos, e poi estradato in Italia. Secondo gli inquirenti, il suo passato comprende precedenti per violenza domestica e aggressioni negli Stati Uniti.
  • Gli accertamenti medico-legali e istologici convergono sull’ipotesi che entrambe siano state uccise per strangolamento o soffocamento, con particolare attenzione al ruolo del telo che avvolgeva il corpo della donna.
