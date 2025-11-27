Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann verso il giudizio immediato

È accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia neonata Andromeda, trovate morte lo scorso 7 giugno

La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia neonata Andromeda, trovate senza vita lo scorso 7 giugno nel parco di Villa Pamphili a Roma. Il pm della Procura della Repubblica della Capitale, Antonio Verdi, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contesta al cittadino statunitense californiano i reati di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Il delitto e le indagini