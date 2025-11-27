Pesaro, pista di pattinaggio attorno alla statua di Pavarotti: spunta un cartello contro Nicoletta Mantovani

È polemica a Pesaro per la realizzazione di una pista di pattinaggio, che verrà inaugurata sabato prossimo in piazzale Lazzarini, in pieno centro storico adiacente al teatro Rossini. La pista è stata infatti costruita attorno alla statua di Luciano Pavarotti che si trova al centro della piazza, e ha di fatto ‘ingabbiato’ l’opera a figura intera che ritrae il famosissimo tenore. Pavarotti era molto legato a Pesaro, città dove comprò una villa sul San Bartolo vista mare come suo ritiro privato e artistico.

La statua di Luciano Pavarotti a Pesaro ‘ingabbiata’ dalla pista di pattinaggio realizzata in vista di Natale (foto LaPresse/Francesco Pierucci)

Nelle scorse ore la vedova di Pavarotti, Nicoletta Mantovani, sulla stampa aveva espresso contrarietà e perplessità sulla scelta del Comune di Pesaro di realizzare la pista, allestita in vista di Natale, attorno alla statua. E oggi, giovedì 27 novembre, sulla stessa statua è apparso un messaggio anonimo scritto proprio per Mantovani: “Cara Nicoletta… nessuna mancanza di rispetto, il maestro sarebbe solo felice di stare in mezzo a dei bambini che si divertono. Pesaro ha amato Luciano, lo ama e lo amerà sempre. Senza cercare altri amori”. Dal Municipio, interpellati da LaPresse, fanno sapere di non conoscere l’autore del cartello.