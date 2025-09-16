Luciano Pavarotti, 90 anni dalla nascita. Ecco i big sul palco dell’Arena di Verona

Mancano 15 giorni e cresce l’attesa per martedì 30 settembre 2025, quando l’Arena di Verona diventerà il palcoscenico di un grande evento internazionale dedicato al Maestro Luciano Pavarotti, in occasione dei 90 anni dalla sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa.

Fervono i preparativi per questo unico appuntamento che celebra la straordinaria carriera e l’eredità musicale del grande tenore, amato in tutto il mondo.

Un cast d’eccezione che per la prima volta vedrà riuniti sullo stesso palco star del panorama musicale nazionale e internazionale.

Biagio Antonacci si aggiunge al prestigioso parterre di artisti già annunciati nelle scorse settimane: Laura Pausini e Andrea Bocelli, José Carreras e Plácido Domingo, insieme a Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Vittorio Grigolo, Giuseppe Infantino, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, Il Volo.

Fuori dall’ordinario in molti modi diversi, la voce spettacolare del Maestro Luciano Pavarotti, insieme al suo disarmante carisma, ha emozionato il mondo e nel corso della sua quarantennale carriera è stato identificato come l’ambasciatore eccellente della musica e della cultura italiana.

“Il mio sogno è portare l’opera alle masse”

Il Maestro Luciano Pavarotti ha usato il suo straordinario talento per portare l’opera a un pubblico mondiale di appassionati e non solo: ha infranto barriere e confini, ha trasceso i teatri per arrivare ai grandi spazi aperti, toccando il cuore di milioni di persone.

Portare l’opera lirica alla gente, rendendola il più popolare possibile, era un’idea che ben calzava alla sua personalità di artista generoso e aperto e di musicista dalle vedute non convenzionali. Anche attraverso straordinari e innovativi eventi musicali, come i concerti de I Tre Tenori e Pavarotti & Friends, il Maestro è riuscito a realizzare la sua visione di musica senza confini, portandolo ad accogliere con grande spirito di inclusione nuove idee e generi, idealmente stringendo tutto e tutti in un grande abbraccio. Un percorso che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, e non solo.

Sul palco si esibiranno alcuni dei più eminenti artisti del panorama operistico internazionale, in particolare tenori che hanno avuto il privilegio di condividere con Luciano Pavarotti non solo una lunga carriera, ma anche una profonda amicizia. Per questi artisti, il Maestro è stato una figura di riferimento assoluto, un mentore, una fonte di ispirazione e un modello impareggiabile di tecnica vocale e interpretativa. L’evento vedrà anche la partecipazione di prestigiose icone del panorama musicale pop, quei “due emisferi” che Luciano Pavarotti è riuscito con grande generosità a unire in nome della solidarietà. Artisti che hanno avuto il privilegio di aver duettato con Pavarotti in passato e altri che, pur non avendo avuto l’opportunità di condividere il palco con Pavarotti, riconoscono al Maestro il merito di aver abbattuto le barriere tra generi musicali differenti.

Laura Pausini

Le performance degli artisti saranno accompagnate dall’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, un ensemble nato per onorare l’eredità artistica del celebre tenore. Composto da giovani musicisti di straordinario talento, l’orchestra coniuga le solide radici della tradizione musicale classica con una spiccata apertura verso nuovi linguaggi e tendenze musicali. La sua missione è quella di diffondere l’eccellenza della tradizione concertistica italiana nel mondo, rimanendo fedele alla visione musicale di Pavarotti, che ha saputo unire la cultura e la popolarità in un’unica, straordinaria espressione artistica.

Pavarotti ha sempre sostenuto i giovani talenti della lirica, offrendo loro visibilità e aiuti concreti per la loro crescita professionale. Oggi, questo impegno continua attraverso la Fondazione Luciano Pavarotti, un’organizzazione senza scopo di lucro che perpetua l’eredità umana ed artistica del Tenore, sostenendo artisti emergenti e promuovendo la diffusione della cultura musicale nel mondo. Nel concerto avranno infatti spazio anche le giovani voci del panorama lirico internazionale, di cui il Maestro è stato mentore e modello, per interpretare le gemme del repertorio che egli ha reso familiari a milioni di persone nel mondo.

Coerenti con l’impegno verso i più bisognosi e verso i giovani che il Maestro ha portato avanti nel corso della sua vita, una parte dei proventi del concerto sarà destinata all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e una parte alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica, per celebrare l’artista, l’uomo e il sogno di Luciano Pavarotti, che grazie alla sua voce unica e impareggiabile e alle doti di comunicatore empatico, estroverso e carismatico, è stato riconosciuto come il tenore più noto ed amato dell’ultimo secolo. Sarà l’occasione non solo per un concerto ma per un vero e proprio ‘Memorial’, che offrirà al pubblico e a tutti i partecipanti l’opportunità̀ di ricordare il Maestro tramite testimonianze, ricordi, video e attraverso, naturalmente, le performance sul palco dei grandi talenti presenti.