Villa Pamphili, autopsia: anche Anastasia Trofimova strangolata

Anche Anastasia Trofimova sarebbe stata strangolata, probabilmente da Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. La donna è stata trovata morta il 7 giugno scorso, insieme alla figlia Andromeda, nel parco di Villa Pamphili a Roma.

È quanto emerge dalla relazione del dottor Vincenzo Arena, specialista in Anatomia Patologica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma medico legale, che LaPresse ha visionato e che integra la consulenza medico forense del dottor Gerardo De Masi.

“In relazione invece agli accertamenti sul cadavere di Trofimova Anastasia, gli approfondimenti istopatologici hanno evidenziato stravasi ematici in alcuni dei prelievi effettuati in corrispondenza dei tessuti molli anteriori del collo, e nello specifico nei prelievi attribuibili alle aree anatomiche peri-ioidea e tiroidea”, si legge nella relazione in cui si sottolinea come questi “reperti si riscontrano con una certa frequenza, nella comune pratica forense, nei casi di lesività prodotta da pressione ab estrinseco sulle regioni del collo”.

La consulenza precisa ancora che “allo stato degli accertamenti specialistici medico-legali attualmente svolti, non sono emersi ulteriori elementi biologici riconducibili ad una morte per cause naturali di Trofimova”. Della piccola Andromeda era già stato accertato lo strangolamento.

Genitori Anastasia: “Sconvolti per l’accaduto a nostra figlia”

“Siamo sconvolti. Non avremmo mai immaginato che quell’uomo potesse fare una cosa del genere“. Così hanno dichiarato, tra le lacrime, i genitori di Anastasia Trofimova, agli investigatori che li hanno ascoltati oggi all’aeroporto di Fiumicino, dopo il loro arrivo a Roma nel luglio 2025. La giovane è stata uccisa insieme ad Andromeda, la figlia di soli 11 mesi a Villa Pamphili. Il principale sospettato, Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, compagno della vittima, sarà estradato in Italia entro la prossima settimana.

I genitori di Anastasia sono giunti nel nostro Paese grazie all’intervento della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ che ha pagato il viaggio aereo ai due genitori di Anastasia e nonni della piccola Andromeda.

Genitori Anastasia: “Kaufmann sembrava affidabile”

“Sembrava affidabile e che le volesse bene, era gentile e non ci aspettavamo nulla di tutto questo”. Così i genitori di Anastasia Trofimova, agli investigatori che li hanno ascoltati all’aeroporto di Fiumicino a luglio, quando sono arrivati, dopo il loro arrivo a Roma, hanno raccontato di non aver mai capito che Francis Kaufmann, l’uomo ora accusato del duplice omicidio, potesse costituire un pericolo per la figlia.

Francis Kaufmann, cittadino statunitense, si trova attualmente in Grecia, a Larissa, in attesa della consegna alle autorità italiane che potrebbe avvenire già il 10 luglio. Una volta arrivato a Roma, gli verrà notificata l’ordinanza di arresto e, entro cinque giorni, sarà interrogato dal Gip di Roma. Sul corpo di Anastasia è stata eseguita l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, e si attendono per fine mese i risultati degli esami istologici per chiarire le cause del decesso. Intanto, per accertare la paternità della piccola Andromeda, sarà prelevato il dna a Kaufmann.