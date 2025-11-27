Delitto Garlasco, dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Andrea Sempio

Possibile svolta nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Secondo quanto riportano oggi 27 novembre Repubblica, Corriere della Sera e Messaggero ci sarebbe “piena concordanza” tra l’aplotipo maschile Y del Dna rilevato nel 2007 su due unghie della vittima, Chiara Poggi, e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta della procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, sull’omicidio. Lo rivelerebbe la perizia della genetista della polizia scientifica, Denise Albani, nominata dalla gip del Tribunale di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell’ambito dell’incidente probatorio genetico e dattiloscopico che vedrà la prossima udienza il 18 dicembre. La perizia sarà depositata qualche giorno prima di tale data.

Un Dna “misto e incompleto”

Secondo quanto rilevato a verbale a settembre da Albani ed emerso qualche giorno fa, dalla rilettura dei tracciati elettroforetici del materiale genetico sulle unghie di Poggi emergerebbe un profilo definito come aplotipo, parziale, misto e non consolidato. Significa che è riconducibile a una linea paterna maschile ma non può identificare con certezza né escludere con certezza un singolo soggetto; la sequenza è incompleta (parziale); è presente almeno un altro dna maschile ma non è utilizzabile per attribuzioni (misto); e infine le 3 estrazioni effettuate 11 anni fa dal professor De Stefano per la perizia del processo d’appello ‘Stasi bis’, non sono state omogenee e hanno dato risultati incostanti (non consolidato). Ora, si collega quella linea paterna maschile con il profilo biologico di Sempio.

L’ipotesi del contatto da difesa

Il profilo genetico a cui fa riferimento la perizia di Albani sarebbe relativo ai frammenti di Dna trovati anche sulle unghie contrassegnate con ‘MDX5’: la quantità di Dna subungueale, come rivelato da ‘Ore 14’ lo scorso 6 novembre, sarebbe definita “molto elevata”, il che indicherebbe un contatto diretto, probabilmente da difesa. Sui frammenti di unghie nel 2007 non furono eseguiti tamponi perché ritenuti troppo esigui.

I consulenti della Procura non escludevano contaminazioni

I consulenti della Procura di Pavia, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, nella loro relazione genetico-forense depositata a settembre, non avevano escluso la possibilità di contaminazioni, anche minime, nei campioni di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Gli esperimenti di De Stefano sui residui dei margini ungueali della mano destra e sinistra della vittima avevano dato risultati incostanti e gravati da artefatti dovuti a possibile degradazione e contaminazione, senza fornire indicazioni positive di identità su un soggetto maschile. I consulenti dei pm Napoleone, Civardi, De Stefano e Rizza ritengono comunque che le tracce individuate nel secondo round di esperimenti possano essere utilizzate per confronti con i DNA del nuovo indagato, Andrea Sempio, e di Alberto Stasi.

Sempio a Roma lo scorso 20 novembre

Lo scorso 20 novembre Andrea Sempio, accompagnato dalla sua legale Angela Taccia, è stato a laboratori Genomica di Roma per un incontro con il team difensivo e la genetista Marina Baldi. “Un confronto per avere ulteriori certezze? Quello è l’obiettivo”, aveva detto ai cronisti presenti sul posto. Il giorno prima, in un’intervista a ‘Cinque Minuti’ con Bruno Vespa, aveva detto di sentirsi “un po’ perseguitato”.