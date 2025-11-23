Genova, 67enne accoltella la ex compagna: arrestato dai carabinieri

Aggressione a Montoggio: l’uomo era fuggito nei boschi dove è stato rintracciato

Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri a Montoggio, un comune in provincia di Genova, dove un uomo di 67 anni ha accoltellato la sua ex compagna, una donna di 75 anni, al culmine di una lite. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione della donna, e, dopo averla colpita con diversi fendenti, l’uomo è fuggito nei boschi circostanti.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine e il rinvenimento dell’assalitore

La situazione ha preso una piega drammatica quando l’aggressore, dopo essere riuscito a sfuggire alla cattura, è stato rintracciato dai carabinieri nella notte, a Casella, un altro comune della provincia di Genova. L’uomo è stato trovato in stato di ipotermia iniziale, probabilmente a causa del lungo periodo trascorso all’aperto in condizioni di freddo. Immediatamente soccorso dai militari, è stato trasportato in ospedale per le cure mediche, dove è stato piantonato in stato di arresto.

La vittima e le condizioni della donna

La donna, vittima dell’aggressione, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale con gravi ferite da arma bianca. Le sue condizioni sono state definite serie ma stabili dai medici. La violenza è esplosa dopo una discussione tra i due, ma le motivazioni del conflitto restano ancora sotto indagine.

Sequestro del coltello e indagini in corso

Gli inquirenti hanno anche rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato durante l’aggressione. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire la dinamica completa dell’incidente e determinare eventuali responsabilità ulteriori. L’aggressore, che dovrà affrontare accuse di tentato omicidio, è stato arrestato e rimarrà sotto il controllo delle forze dell’ordine mentre si svolgeranno le verifiche.

Il Ruolo delle Forze dell’Ordine

L’azione tempestiva dei carabinieri è stata fondamentale nel rintracciare l’aggressore e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Le forze dell’ordine hanno garantito un intervento rapido, arrestando l’uomo e mettendo in sicurezza la zona.

Questo episodio evidenzia ancora una volta la crescente attenzione delle autorità nei confronti della violenza domestica e la necessità di rafforzare le misure di protezione per le vittime di abusi.