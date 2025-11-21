Varese, sorpreso in auto con cocaina, hashish e soldi: arrestato

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Varese ha sottoposto a controllo un individuo di nazionalità marocchina che alla vista dei militari ha improvvisamente bloccato il proprio veicolo senza apparente motivo. Dal riscontro documentale è emerso che lo straniero conduceva il veicolo con una patente marocchina rilasciata nel 2011, mai convertita per essere valida in Italia. Mentre veniva contestata la violazione, l’uomo, con una certa disinvoltura e pensando di passare inosservato, ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro di cellophane con all’interno della cocaina, gettandolo all’interno dell’abitacolo del mezzo. I militari hanno controllato il veicolo trovando anche un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Addosso all’uomo invece è stata trovata la somma di 660 euro in contanti, ritenuta provento dello spaccio. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’indagato ha permesso di rinvenire ulteriori 14 panetti di hashish, per un quantitativo complessivo pari a 1,5 kg.