Delitto Garlasco, riconsegnati pc e telefoni a ex pm Venditti

Sono stati riconsegnati all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, tutti i 3 telefoni, 2 pc, 2 Ipad, 2 hard disk e 2 chiavette usb che gli erano stati sequestrati nelle indagini per corruzione e peculato della Procura di Brescia per il delitto di Garlasco e il ‘sistema Pavia’.

Oggi il Gico della guardia di Finanza ha dato esecuzione ai provvedimenti del tribunale del Riesame di Brescia che aveva annullato i tre decreti di sequestro del materiale informatico sia per assenza delle parole chiave e il troppo elevato arco temporale di ricerca (per Garlasco) sia per carenza dei gravi indizi della corruzione (sistema Pavia). La richiesta era stata fatta dall’avvocato Domenico Aiello già lunedì, data dell’ultimo annullamento, avanzando anche l’ipotesi che una inottemperanza potesse rispondere al reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.