Bologna, scontri al corteo pro Palestina: lanci di fumogeni e tensioni con la polizia

È degenerata la manifestazione pro Palestina partita alle 19 da Piazza Maggiore a Bologna, con la partecipazione di circa 5.000 persone. Il corteo, giunto intorno alle 19.40 in via Lame all’altezza della baracchina Tper, si è fermato per diversi minuti. Alcuni manifestanti si sono coperti il volto, hanno smontato parti del cantiere e recuperato transenne, mazze di legno e altro materiale. Poco dopo, attorno alle 20, un gruppo ha iniziato a lanciare numerosi fumogeni e bottiglie di vetro in direzione delle forze dell’ordine, mentre alcuni fuochi d’artificio sono stati sparati ad altezza uomo contro gli agenti.

Polizia costretta a usare l’idrante: il corteo si divide in più gruppi

Di fronte all’escalation di violenza, gli agenti hanno fatto uso dell’idrante per disperdere i manifestanti e ripristinare la sicurezza lungo il percorso. Molti partecipanti, nel frattempo, si erano impossessati di bastoni presi dal cantiere. Dopo l’intervento della polizia, il corteo si è frammentato: una parte dei manifestanti si è diretta verso via Malpighi, altri hanno ripiegato su via Ugo Bassi, mentre un terzo gruppo ha proseguito in direzione di via Marconi. Le forze dell’ordine sono rimaste schierate per monitorare la situazione e prevenire nuovi episodi di tensione.