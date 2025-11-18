Virtus-Maccabi, il sindaco di Bologna Lepore: “Non ci sono le condizioni”

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha ribadito con forza la sua preoccupazione riguardo lo svolgimento della partita di basket di Eurolega Virtus-Maccabi, prevista per il prossimo 21 novembre al PalaDozza. In una nota ufficiale, il primo cittadino ha espresso dubbi circa la sicurezza e l’ordine pubblico, ritenendo che le condizioni attuali non garantiscano la gestione serena dell’evento.



“Come Sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus-Maccabi prevista al PalaDozza per il prossimo 21 novembre. Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento. I rischi per l’incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi” ha sottolineato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in una nota.

“Apprendo oggi inoltre che si vuole pure addebitare una parte importante dei costi della gestione dell’ordine pubblico al Comune di Bologna, al momento stimati in quasi 200 mila euro, che includono quelli che si avranno probabilmente a seguito delle manifestazioni previste attorno alla partita in pieno centro storico e i costi per il fermo di vari cantieri pubblici. Trovo questa situazione totalmente inaccettabile e irrispettosa per la città di Bologna. Dalla rete apprendiamo che saranno presenti a Bologna probabilmente almeno 5-10 mila manifestanti da tutta Italia e oltre. Immagino che le forze dell’ordine saranno mobilitate in modo straordinario a seguito della scelta del Viminale di giocare la partita in queste condizioni, nonostante le valutazioni e le richieste espresse dal Comune in sede di Comitato per l’ordine pubblico nei giorni scorsi. Siamo ancora in tempo per spostare la partita ad altra data e altro luogo. Chiedo al Ministro Piantedosi di ripensarci per il bene di tutti”, ha concluso.