Catania, traffico di droga e armi: 10 arresti

Dalle prime luci dell’alba a Catania, oltre 80 militari del Comando Provinciale dei carabinieri, supportati in fase esecutiva, da militari dello Squadrone Eliportato carabinieri, dai Cacciatori ‘Sicilia’, da unità per la ricerca di armi e droga del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal 12° Nucleo Elicotteri di Catania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 10 soggetti (8 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ritenuti gravemente indiziati di essere partecipi di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e responsabili di detenzione e porto illegale di armi e munizioni. Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Giarre e coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale Etneo le misure cautelari eguite tra Misterbianco, San Giorgio, Librino e due, anche, nella Provincia di Ravenna.