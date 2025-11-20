Carico sfonda cabina tir, morto camionista 51enne nel Casertano

Un camionista 51enne di origini rumene è morto nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 335, nel territorio di Marcianise, nel Casertano. L’uomo con il suo tir stava trasportando due archi in cemento armato, quando – forse a causa di una brusca frenata – il carico si è spostato in avanti sfondando la cabina e travolgendolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Marcianise, impegnati nella gestione del traffico, e due squadre di vigili del fuoco, una di Caserta e l’altra di Marcianise che hanno operato con l’ausilio di una gru. Nonostante l’intervento tempestivo, il camionista è morto per le gravi ferite riportate. La vittima si chiamava Marian Marin Broasca.