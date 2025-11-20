Accoltellato in corso Como, i 18enni accusati rischiano tra 10 e 20 anni

Rischiano fra i 10 e i 20 anni di reclusione i due 18enni arrestati a Milano martedì per aver ridotto in fin di vita e, forse, disabile a vita il 22enne accoltellato la notte del 12 ottobre in zona corso Como.

Il primo step degli arresti vedrà i due giovani, accusati in concorso con 3 minori, decidere se avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia in carcere con la gip Chiara Valori che al momento ha riconosciuto il “concorso morale” nel tentato omicidio pluriaggravato e la rapina aggravata anche nei confronti dell’unico ragazzo straniero che non ha partecipato al pestaggio con accoltellamento fungendo da “palo”. Se dovesse reggere fino al processo il capo d’imputazione configurato dal pm Andrea Zanoncelli i due rischiano fra i 10 e i 14 anni in caso di rito abbreviato e fra i 14 e i 21 anni se sceglieranno di affrontare un dibattimento: si tratta della pena per omicidio volontario (21 anni) ridotta di un terzo perché si tratta di delitto tentato a cui però sommare le pene previste dalle 4 aggravanti contestate dal pubblico ministero: minorata difesa, in più di 5 persone, concorso con minori e il nesso con il reato di rapina.

Il padre dello studente aggredito: “Vivo per miracolo”

“Penso che sia noto a tutti che ormai a Milano non si può più camminare. Io stesso sono stato inseguito. L’altro mio figlio è stato derubato quindi c’è una situazione allucinante, sembriamo nel Bronx. Vivo a Milano da trent’anni, non l’ho mai vista come negli ultimi tre. Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. È vivo perché era a 500 metri, sennò sarebbe morto”. Lo ha detto in un’intervista a ‘Dentro la notizia’, su Canale 5, il padre dello studente di 22 anni aggredito e accoltellato a Milano.