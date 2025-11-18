Trentino, Meloni all'inaugurazione della funivia delle mele targata Melinda: la prima al mondo

Giorgia Meloni ha partecipato all’inaugurazione della prima funivia al mondo delle mele a Predaia. La nuova infrastruttura targata Melinda è stata interamente progettata e realizzata in Italia con il 40% dei costi finanziati dal Pnrr. La funivia, lunga 1,3 chilometri e con un dislivello di quasi 90 metri, è in grado di trasportare ogni ora 460 contenitori da 300 chili ciascuno, viaggiando alla velocità di 5 metri al secondo. Le mele raggiungeranno così le celle ipogee ospitate nel cuore delle Dolomiti, nella miniera attiva di Rio Maggiore, dove la frigoconservazione naturale garantirà un risparmio energetico del 30 per cento rispetto ai magazzini tradizionali. L’impianto evita 5mila viaggi di camion al giorno.