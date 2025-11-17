Maltempo: dispersi e centinaia di evacuati nel Goriziano

Ondata di maltempo al nord: una frana di fango in Friuli Venezia Giulia, causata dalle forti piogge cadute la scorsa notte, ha travolto tre abitazioni a Brazzano di Cormons, nel Goriziano, dove una persona è stata estratta viva dalle macerie e si cercano due dispersi, un 32enne e un’anziana. Scuole chiuse a Cormons dove in poche ore sono caduti 152 millimetri di acqua. A Versa, sempre in provincia di Gorizia, dopo l’esondazione del fiume Torre, 300 persone sono state evacuate dalle loro case. Molte si sono rifugiate sui tetti. Dichiarata l’emergenza regionale. Situazione critica anche in Liguria, dove sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco di Genova nelle ultime 24 ore, per caduta alberi, smottamenti e allagamenti. “Danni rilevanti nel Ponente”, ha riferito la sindaca di Genova Silvia Salis.