Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni

Carlo Verdone oggi compie 75 anni. Per l’occasione l’attore e regista è sindaco di Roma per un giorno, come accadde già con Alberto Sordi, quando alla guida della Capiale c’era Francesco Rutelli. Il primo cittadino Roberto Gualtieri gli ha concesso la fascia tricolore. Stamattina primo appuntamento in Giunta con l’approvazione di due memorie di indirizzo. La prima riguarda l’attivazione di un punto di odontoiatria e psicologia sociale a Tor Bella Monaca. La seconda memoria introduce nuove misure a sostegno delle librerie della città. Poi Verdone e Gualtieri hanno fatto un giro per le periferie della Capitale. Al termine della giornata il comico prenderà parte alla seduta del Consiglio comunale e riceverà la Lupa Capitolina, la massima onoroficenza cittadina, ricevuta pochi giorni fa anche da Robert De Niro.