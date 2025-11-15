Roma, 27enne precipitato da b&b: sulla vittima tracce di colluttazione

“Prima di precipitare mortalmente dal balcone” al terzo piano del bed and breakfast di via Calepodio a Monteverde, Roma, “Leonardo Fiorini avrebbe avuto una violenta colluttazione con il suo presunto assassino”. A confermarlo sono stati i primi risultati emersi dall’autopsia che si è svolta questa mattina all’istituto di Medicina Legale come disposto dalla Procura della Repubblica di Roma. Alcune lesioni rilevate dal medico legale avrebbero stabilito che prima di precipitare dal balcone tra i due ci sarebbe stata una “lotta”. I segni rilevati in sede autoptica sarebbero precedenti ai traumi che sono derivati poi dalla caduta che si è rivelata fatale. Nei prossimi giorni arriveranno anche gli esami tossicologici, disposti dal Pm di turno, sulla vittima e sul 25enne arrestato.

Confermati i domiciliari per 25enne accusato

Si è svolto questa mattina l’interrogatorio di David Stojanovic, accusato dell’omicidio di Leonardo Fiorini, il tecnico informatico del ministero della Difesa di 27 anni trovato morto nel cortile di un palazzo di via Calepodio a Monteverde, Roma. I due, secondo l’accusa avevano preso in affitto una camera in un b&b al terzo piano del palazzo. Nella camera è stata trovata una modesta quantità di hashish che sempre secondo gli investigatori potrebbe essere stata consumata da entrambi prima del violento litigio culminato poi in tragedia. Alcuni testimoni, sentiti dai carabinieri, avrebbero raccontato di aver sentito delle urla provenire dall’appartamento e di aver visto poi la vittima appesa al parapetto del balcone dove si trovava anche il 25enne arrestato. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo ed ha disposto gli arresti domiciliari.