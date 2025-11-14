Roma, 27enne precipita da B&B e muore: arrestato coetaneo

Un giovane di 27 anni, cittadino italiano, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un B&B in via di San Calepodio 54, in zona Monteverde a Roma. E’ accaduto ieri sera intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia San Pietro e quelli della settima sezione del Nucleo investigativo. Arrestato con l’accusa di omicidio un 25enne che era in stanza con lui.

Entrambi i giovani, residenti a Isola del Liri, lavoravano a Roma. I due avrebbero litigato sul balcone, ma la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. La vittima è stata trovata seminuda. All’interno della stanza del B&B una modica quantità di hashish.