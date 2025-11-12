Arezzo, bambino di 2 anni muore soffocato all’asilo

Un bambino di 2 anni è morto questa mattina in un asilo nido a Soci, frazione di Bibbiena (Arezzo). Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma da una prima ricostruzione il bambino si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero durante un momento di gioco all’aperto.

Il personale scolastico si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato vano. Sul posto anche i carabinieri per le indagini. L’area è stata transennata per consentire i rilievi.