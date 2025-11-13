Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: la seconda ragazza coinvolta esce dalla Terapia Intensiva

“La paziente Silvia Piancazzo dopo un’ulteriore fase di miglioramento clinico e a percorso chirurgico-ortopedico ormai completato è uscita oggi dalla Terapia Intensiva ed è stata trasferita nel Reparto di Chirurgia Generale diretto dal professor Pierluigi Marini per il proseguo delle cure. La prognosi inizialmente riservata è stata finalmente sciolta dall’equipe della Terapia Intensiva ‘Shock e Trauma’ diretta dal Dott. Emiliano Cingolani. Nel complesso il decorso può essere considerato assolutamente soddisfacente soprattutto in relazione alla gravità delle lesioni traumatiche con le quali la paziente era giunta presso l’A.O. San Camillo Forlanini, successivamente al gravissimo incidente”. Lo rende noto l’ospedale in un bollettino medico. La giovane era a bordo dell’auto centrata in pieno da un’altra vettura che procedeva a folle velocità. Insieme a lei si trovava l’amica, Beatrice Bellucci, morta sul colpo.