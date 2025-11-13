Milano, 5 rapine in 3 giorni: arrestato 48enne

La polizia ha arrestato l’uomo che, tra il 29 settembre e il primo ottobre scorsi, ha rapinato 5 negozi nel quartiere Bovisa, a Milano. A finire in manette un 48enne italiano. Gli agenti della Squadra Mobile, lo scorso 6 ottobre, transitando in via Acerenza, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta che corrispondeva alle descrizioni del responsabile una rapina a mano armata consumata la sera del 29 settembre scorso nel solarium di Piazzale Lugano: hanno così deciso di procedere al controllo e l’hanno identificato. Quel giorno, secondo quanto ricostruito, l’uomo ha rapinato una caffetteria in via degli Imbriani, la farmacia in Piazza Bausan; in serata, ha tentato una rapina in un fast food in via degli Imbriani, non andata a buon fine e una gelateria in via Benedetto Varchi. Il rapinatore, in tutti gli eventi, dopo essersi finto cliente per non destare sospetti ha estratto la pistola al fine di ingenerare timore nelle vittime.