Ilaria Sula, legale famiglia: “Madre Samson verso patteggiamento”

“La posizione della madre di Mark Samson è in via di definizione, le è stato concesso, risulta, il patteggiamento a due anni”. Così a LaPresse, l’avvocato Giuseppe Sforza, legale di parte civile della famiglia di Ilaria Sula, vittima del femminicidio avvenuto la notte tra il 25 e il 26 marzo a Roma. Unico imputato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, è Mark Samson. La madre del presunto killer è invece accusata di concorso in occultamento di cadavere, in quanto avrebbe ripulito dal sangue la scena del crimine, dove il figlio avrebbe ucciso la sua ex. La famiglia sta vivendo il momento “con tanta tensione e tanta tristezza”, ha spiegato il legale aggiungendo: “Cercano giustizia ma sanno anche che questa giustizia che può dare un tribunale non è neanche un unghia della sofferenza che si porteranno dietro per sempre”.