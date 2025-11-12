Gioia Tauro, sequestrati al porto 175 chili di cocaina

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro hanno sequestrato una partita di cocaina purissima di oltre 175 chilogrammi presso il Porto di Gioia Tauro.

In particolare – viene spiegato – i militari del Gruppo Gioia Tauro e il personale dell’Agenzia delle Dogane, nell’ambito dei controlli delle aree del locale terminal portuale, finalizzati a intercettare eventuali carichi di sostanza stupefacente importati dalla criminalità organizzata, hanno selezionato e sottoposto ad accurate ispezioni tre container, due dei quali provenienti dall’America Latina e destinati all’Italia e ai Paesi dell’Europa dell’Est, che trasportavano rispettivamente polpo e gamberi surgelati.

I container bloccati sono stati dapprima sottoposti a un’approfondita scansione radiogena, utilizzando le sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e successivamente a un’accurata ispezione con l’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. All’esito dei controlli, sono stati scoperti e sequestrati 154 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 175 chilogrammi, che erano stati occultati all’interno dei contenitori, nel tentativo di superare i controlli doganali e di polizia sistematicamente effettuati presso l’area portuale di Gioia Tauro. La distribuzione sui mercati di spaccio avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali un cospicuo introito, stimato in circa 30 milioni di euro. Gli atti compilati sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi per la convalida e il successivo prosieguo delle indagini.