Delitto di Garlasco, il legale di Lovati: “Ha un portavoce? Non lo sapevo, pronto a lasciare”

Nell’ambito del Delitto di Garlasco, l’ex legale di Andrea Sempio Massimo Lovati, è stato convocato dalla Procura di Brescia per un interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sull’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari per aver chiesto l’archiviazione del commesso di Voghera nel 2017 dall’accusa di aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Lo fa sapere il portavoce di Lovati che è stato incaricato da ieri di seguire la sua comunicazione con la stampa, Alfredo Sciacca. Il legale di Pavia ha ricevuto l’invito a comparire come persona non indagata per giovedì alle 16 davanti alla pm di Brescia, Claudia Moregola.

Il legale di Lovati: “Chiarisca su portavoce o lascio”

“L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto un invito a comparire e questa notizia viene rivelata da un suo portavoce? Fino alle 20 di ieri sera non ero a conoscenza né di una convocazione né dell’esistenza di un addetto stampa. Non sono un pupazzo, sono pronto a togliere il disturbo”. È quanto ha dichiarato in diretta a Ore 14, il programma su Rai 2 condotto da Milo Infante, Fabrizio Gallo, difensore dell’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nella nuova inchiesta su Garlasco. L’avvocato Gallo, ospite in studio della trasmissione, è stato aggiornato in diretta che Lovati, secondo una anticipazione della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ avrebbe ricevuto un invito a comparire in Procura a Brescia che indaga sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. La notizia è stata riferita a ‘Chi l’ha visto?’ da Alfredo Scaccia, nuovo portavoce del legale. “Serve rispetto – ha detto Gallo, che ha provato a chiamare in diretta il suo assistito per un chiarimento, trovando occupato -, io vorrei essere avvertito di queste cose. Stanotte alle 4.30 mi è arrivato un messaggio sul cellulare, era Lovati. Verificheremo ora quello che è successo”.