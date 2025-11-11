Accesso Archivi

martedì 11 novembre 2025

Stupro Caivano, due maggiorenni condannati anche in appello

Caivano, 31 agosto 2023 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
LaPresse
Tredici anni di carcere per il 21enne Pasquale Mosca e otto anni per il 20enne Giuseppe Varriale

Sono stati condannati anche in appello i due ragazzi coinvolti nel caso delle violenze sessuali ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni a Caivano (Napoli), unici maggiorenni all’epoca dei fatti tra i giovani finiti a processo. Gli stupri risalgono all’estate del 2023. A perpetrare gli abusi sono stati anche sei minorenni: il più piccolo aveva 14 anni.

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna a 13 anni, quattro mesi e 20 giorni di reclusione per Pasquale Mosca, 21 anni (difeso dall’avvocato Giovanni Cantelli); ridotta la pena per il 20enne Giuseppe Varriale (difeso dall’avvocato Dario Carmine Procentese) condannato a otto anni e otto mesi (in primo grado era stato condannato a 12 anni, cinque mesi e 10 giorni). I due erano imputati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo, minaccia e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti. I genitori della più piccola delle due vittime esprimono “soddisfazione” per la sentenza attraverso il loro legale, l’avvocata Clara Niola. 

