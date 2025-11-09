Incidenti stradali, scontro frontale nel Milanese: un morto

Scontro frontale a Ossona, in provincia di Milano. Coinvolte due auto, che si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 128. Una delle due auto era guidata da un uomo che è deceduto sul colpo, a bordo dell’altra vettura viaggiava una famiglia di quattro persone, tutti i componenti hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso di Como, i carabinieri di Magenta e i vigili del fuoco.