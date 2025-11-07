Accesso Archivi

venerdì 7 novembre 2025

Modella aggredita sul treno a Monza, la denuncia sui social: "Salva grazie allo spray al peperoncino"

LaPresse

Picchiata sul treno da uno sconosciuto. Una ragazza, originaria del Brasile, ha denunciato l’aggressione subita su un convoglio tra la stazione di Carnate Usmate e Arcore, in provincia di Monza Brianza, nella serata di lunedì, pubblicando un video sui social nel quale mostra l’aggressore che tenta di nuovo di colpirla. “Quando lui si è alzato per seguirmi, ha gridato che che mi avrebbe uccisa, ha provato a prendermi per il collo. Ho spruzzato lo spray al peperoncino per allontanarlo. Poi ha iniziato a picchiarmi con un pugno e, mentre ero per terra, mi dava calci. Sono stati minuti di terrore – racconta la giovane, modella di professione, sui social – in cui pensavo che non sarei riuscita a sopravvivere”.