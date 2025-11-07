Modella aggredita sul treno a Monza, la denuncia sui social: "Salva grazie allo spray al peperoncino"

Picchiata sul treno da uno sconosciuto. Una ragazza, originaria del Brasile, ha denunciato l’aggressione subita su un convoglio tra la stazione di Carnate Usmate e Arcore, in provincia di Monza Brianza, nella serata di lunedì, pubblicando un video sui social nel quale mostra l’aggressore che tenta di nuovo di colpirla. “Quando lui si è alzato per seguirmi, ha gridato che che mi avrebbe uccisa, ha provato a prendermi per il collo. Ho spruzzato lo spray al peperoncino per allontanarlo. Poi ha iniziato a picchiarmi con un pugno e, mentre ero per terra, mi dava calci. Sono stati minuti di terrore – racconta la giovane, modella di professione, sui social – in cui pensavo che non sarei riuscita a sopravvivere”.