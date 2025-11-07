Attentato Ranucci, pm Roma chiedono il verbale dell’audizione del giornalista in Antimafia

Le dichiarazioni di interesse investigativo sarebbero quelle che sono state secretate dall’audizione pubblica

La direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Roma, che indaga sull’attentato subito dal giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, tra il 16 e il 17 ottobre scorso, ha chiesto l’acquisizione del verbale dell’audizione di Ranucci davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia. Il giornalista era stato ascoltato lo scorso 4 novembre in merito alle circostanze dell’attentato dinamitardo davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano nel comune di Pomezia, alle porte di Roma.

Le dichiarazioni di interesse per i pm

La parte dell’audizione di interesse investigativo per la procura di Roma è quella che riguarda le dichiarazioni di Ranucci che sono state secretate dall’audizione pubblica. In occasione dell’audizione, Ranucci aveva chiesto che venissero spenti audio e telecamere: è successo dopo una domanda dell’ex magistrato e senatore M5s, Roberto Scarpinato, che chiedeva di dettagliare un presunto episodio di pedinamento subito da Ranucci da parte di uomini dei servizi segreti, in particolare su richiesta del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, dopo una puntata di Report che riguardava la premier Meloni.