Torino, auto contro bus: morto il conducente

Incidente stradale questa mattina in provincia di Torino, ad Arignano in via borgo Cremera angolo via Borgonuovo dove si sono scontrati un autobus e una macchina. L’autista dell’auto è deceduto. Sul bus viaggiavano una cinquantina di persone.

Feriti 20 ragazzi che andavano a scuola

I contusi a bordo sono circa 20, tutti ragazzi che andavano a scuola. Nessuno grave. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. Arrivato anche l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso e diverse ambulanze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I giovani sono rimasti lievemente feriti nell’impatto che ha causato la morte del conducente dell’auto.