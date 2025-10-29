Treviso, autobus con a bordo studenti si scontra con auto: un morto

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì, intorno alle 7:30, a Piavon, frazione di Oderzo in provincia di Treviso: un autobus con a bordo circa 50 studenti si è scontrato con un’auto e, a seguito dell’impatto, entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. Una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza, supportata da personale della sede centrale di Treviso, ha soccorso le persone coinvolte e messo in sicurezza i mezzi. Il conducente dell’autovettura è deceduto, mentre i passeggeri dell’autobus hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche il personale del Suem 118, con tre mezzi e l’elicottero, e i Carabinieri.

10 studenti sotto shock

Secondo quanto riferito dai soccorritori, nello scontro di stamattina tra un bus e un auto a Piavon, nel comune di Oderzo, circa una decina di studenti sono stati assistiti per stato di shock, mentre gli altri occupanti dell’autobus non hanno riportato traumi significativi. Le cause dell’incidente sono al momento in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Oderzo, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. L’autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata.