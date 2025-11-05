Due maratoneti trovati morti a distanza di pochi giorni in Veneto: procura apre un fascicolo

Due lutti ravvicinati colpiscono il mondo dell’atletica amatoriale del Veneto. Alberto Zordan, 48 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Sovizzo, in provincia di Vicenza, nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Stando a quanto riferito da chi lo conosceva, non soffriva di patologie note. Solo poche settimane prima, il 13 ottobre, un’altra atleta della stessa squadra, Anna Zilio, 39 anni, era stata trovata morta nella sua casa di Verona. Entrambi facevano parte del Team Km Sport, realtà sportiva veronese che riunisce runner, ciclisti e triatleti.

Alberto Zordan (foto Facebook)

Anna Zilio (foto Facebook)

La Procura ha aperto un fascicolo

La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e ipotesi di reato, sulla morte di Alberto Zordan, 48 anni, per accertare le cause del decesso del podista trovato privo di vita nella sua abitazione di Sovizzo, nel vicentino, nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Saranno acquisiti gli atti relativi agli accertamenti svolti dal medico legale presso l’ospedale di Vicenza. La Procura si riserva di confermare il nulla osta ai funerali, previsti per domani. La morte di Zordan è avvenuta poche settimane dopo quella di un’altra atleta, la 39enne Anna Zilio, trovata morta nella sua abitazione di Verona lo scorso 13 ottobre. Entrambi facevano parte del Team Km Sport, società sportiva veronese che riunisce runner, ciclisti e triatleti.

