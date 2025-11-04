Torino, fermato un uomo per l’omicidio di Collegno: ha confessato il delitto

C’è un fermato per l’omicidio di Marco Veronese, il 39enne ucciso a Collegno, alle porte di Torino, nella notte del 23 ottobre. Secondo quanto reso noto dalla procura diretta da Giovanni Bombardieri, si tratta “di una persone legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima, che, come detto, ha confessato l’omicidio“, si legge nella nota della procura.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Rivoli, hanno consentito di ricostruire l’arrivo sul luogo del delitto del presunto responsabile dell’omicidio, “nonché la sua fuga successiva, utilizzando un veicolo il cui percorso è stato seguito e ricostruito” dagli investigatori, grazie all’acquisizione e all’ì esame da parte dei Carabinieri “delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati”.