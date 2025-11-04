Roma, uccise un uomo per un debito di 20mila euro: condannato a 24 anni

È stato condannato a 24 anni di reclusione a Roma Valentino Ruggiero di 30 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Daniele Di Giacomo, il 38enne freddato il 14 settembre 2023 a Tor Bella Monaca davanti a un bar-tabacchi in via Paolo Ferdinando Quaglia. A pronunciare la sentenza sono stati i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma, che hanno riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della premeditazione. Nell’agguato era rimasta ferita anche la compagna della vittima, colpita a un ginocchio. La sentenza ha accolto la richiesta di condanna sollecitata dal pubblico ministero Paolo Ielo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, della questura di Roma alla base del delitto vi sarebbe stato un debito di circa 20mila euro, legato a un’auto presa a noleggio da Ruggiero presso la società di Di Giacomo e danneggiata.