Crollo Torre dei Conti, Giuli: "Da vigili del fuoco un lavoro esemplare"

“E’ stato un lavoro esemplare dei vigili del fuoco e di tutte le forze di sicurezza. Molte vite sono state messe in pericolo per salvare questa vita. L’operaio è uscito vivo da una situazione che sembrava disperata. La situazione da un punto di vista medico è tutta da valutare ed è critica. L’operazione dei vigili del fuoco è stata esemplare”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispondendo ai cronisti a Roma dopo il salvataggio dell’operaio rimasto intrappolato nel semicrollo della Torre dei Conti.