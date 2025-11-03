Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, a sparare coetaneo vittima

Hanno confessato di essere stati gli autori della sparatoria a Boscoreale costata la vita al 18enne Pasquale Nappo, i due giovani di 18 e 22 anni che questa mattina si sono costituiti presentandosi in caserma a Torre Annunziata.

Al pm della Procura oplontina che li ha ascoltati, in presenza del loro avvocato Mauro Porcelli, hanno confessato l’omicidio del 18enne e fornito la loro versione di quanto avvenuto la sera del 1° novembre a Boscoreale, piccolo comune in provincia di Napoli. Ancora da chiarire il contesto nel quale è maturato l’omicidio del 18enne, di Scafati (Salerno), incensurato, e se quest’ultimo fosse l’obiettivo del raid armato. Ad esplodere i colpi, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il ragazzo di 18 anni che viaggiava a bordo dello scooter guidato dal 22enne. Una pista battuta dagli investigatori è che l’omicidio sia maturato in ambienti legati allo spaccio di droga nella zona, ma è ancora da chiarire la vicinanza o meno della vittima a queste dinamiche. Sull’accaduto indagano i Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, con il coordinamento della Procura di Torre Annunziata.