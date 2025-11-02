Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

Un giovane di 18 anni, incensurato, è morto nel Napoletano dopo esser stato colpito da arma da fuoco e trasportato in ospedale.

I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia dove il giovane era stato trasportato dopo il ferimento.

Il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo sparato da uno scooter. La vittima era in Piazza Pace, a Boscoreale, con un piccolo gruppo di amici quando è stata colpita da un proiettile all’altezza dell’ascella. Inutile la corsa in pronto soccorso e i tentativi di salvargli la vita: troppo gravi le ferite interne riportate dal giovane che è morto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando rilievi e raccogliendo testimonianze.

Non è chiaro se il colpo fosse indirizzato contro il giovane, ma qualcuno ha sparato contro il gruppo, di 4-5 persone, e non è escluso si sia trattato di un regolamento di conti.

59enne trovato morto con ferite alla testa in androne palazzo

Intanto sempre oggi un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell’androne di un palazzo in corso san Giovanni a Teduccio 168, a Napoli. Il 59enne presenterebbe ferite alla testa sulla cui origine sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio sul posto.